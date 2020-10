Neue Mental-Health-Doku «Der Film zeigt, wie verletzlich wir alle sind»

Der Dok-Film «Chasing the Present» von Mark Waters begleitet den New Yorker Geschäftsmann James Sebastiano Jr. auf dessen Suche nach Heilung.

Gemäss WHO leiden weltweit über 264 Millionen Menschen an Depressionen.

Die Corona-Pandemie schürt derzeit in Menschen rund um die Welt Ängste und Panik. Erscheint euer Film zum perfekten Zeitpunkt?

James: Sieht so aus . Wenn wir nach Screenings im Publikum fragen, wie viele schon Erfahrungen mit Angst- und Panikattacken oder Depression machten, g ibt es selten jemanden, der nicht die Hand h ebt .

Der Film folgt dir, James , in Therapie s itzungen und sogar zu einer schamanischen Ayahuasca-Zeremonie. Das sind sehr emotionale und verletzliche Momente.

Mark: Ich glaube, dass James dafür offen war, ist für den Film entscheidend. Man hat selten Gelegenheit , jemanden in so intimen Momenten zu sehen.

Was kann uns der Film im Umgang mit Ängsten lehren?

Mark: Dass das Leben viel mehr ist als das , was man uns beibringt.

Mark: In gewisser Weise. Der Film zeigt, wie verletzlich wir sind, wenn wir uns zu sehr an einem Status und an flüchtigen Dingen orientieren, wenn gewisse Dinge plötzlich nicht mehr verfügbar oder möglich sind.