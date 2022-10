Der Fingerabschneider: Belgischer Kokain-König wirkte mitten in Zürich – nun droht ihm Auslieferung

Mit seinem Masterabschluss in Kriminologie hat Flor Bressers (36) Karriere in der Unterwelt gemacht. Zusammen mit einer kriminellen Organisation hat er aus Südamerika Kokain nach Europa importiert. Wie viel genau, lässt sich nicht sagen, es seien allerdings Zahlen im Tonnenbereich, schreibt das «Tagblatt» . Zwei Jahre lang befand sich der 36-Jährige auf der Flucht. Ein Netzwerk von Helfern soll ihm ermöglicht haben, dass er sich immer wieder neue Identitäten zulegen konnte. Ermittlerinnen und Ermittler vermuteten den 36-Jährigen in Südafrika, als sie nach ihm zu fahnden begannen.

«Der Fingerabschneider»

In der Schweiz sitzt der 36-Jährige nun wegen des Handels mit Drogen in Einzelhaft. Er könnte sonst seine Flucht organisieren oder Beweise vernichten lassen, so die Befürchtung der Behörden.

Zunehmende Gewaltbereitschaft erkennbar

Die Produktion von Kokain hat sich gemäss dem Weltdrogenreport der UNO innerhalb der letzten sieben Jahre mehr als verdoppelt. Besonders profitieren die Drogenkartelle von der Grösse der Hochseehäfen Antwerpen in Belgien und Rotterdam in Holland. Aufgrund der grossen Masse an Containern, die dort täglich ankommen, können die Inspektoren nur einen Teil der Frachten kontrollieren. Trotzdem zeigen die Zahlen der im letzten Jahr beschlagnahmten Drogen ein immenses Ausmass. So wurden gemäss dem «Tagblatt» in Rotterdam 70 Tonnen an Drogen beschlagnahmt und in Antwerpen 36 Tonnen. Dies sei allerdings nur die Spitze des Eisberges, da eben nur ein Bruchteil der ankommenden Waren kontrolliert werden könne.