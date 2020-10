Der Ford Sierra Cosworth 4x4 ist eine 80er-Legende

Anfänglich mit Hinterradantrieb

Im Februar 1988 präsentierte Ford einen neuen Ford Sierra Cosworth, der sich im zweiten Anlauf deutlich familienfreundlicher und gesitteter gab. Der grosse Heckflügel wich einem unauffälligeren Exemplar, zwei Türen im Fond erlaubten den bequemen Einstieg nach hinten. Der neue Sierra lag näher an der Serie als sein Vorgänger, das ganze Interieur war mit Ausnahme der Recaro-Sitze und des Lederlenkrads praktisch identisch mit den übrigen Modellen.

Von vorne ist die bärenstarke Cosworth-Version nur an zusätzlichen Belüftungsöffnungen von schwächeren Ford-Sierra-Ausführungen unterscheidbar.

4x4-Version mit Kat

Man beschränkte man sich nicht einfach darauf, den bisherigen Zweiliter mit dem Allradantrieb des Sierra XR4i 4x4 zu kombinieren, sondern investierte auch viel Entwicklungsarbeit in den Motor. Das Ergebnis waren eine Leistungsspitze von 220 PS bei 6000 Umdrehungen, also 16 PS mehr als vorher und dies trotz nun eingebautem US-83-Katalysator. Und weil dieser Motor nun viel umweltfreundlicher war, lackierte man den Zylinderkopf fortan in Grün anstatt Rot.