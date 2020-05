Wird PSG nun Meister?

Der französische Fussballverband bricht die Saison ab

Nach einer Erklärung von Premierminister Edouard Philippe wird die Spielzeit der Ligue 1 beendet. Meister sowie Auf- und Absteiger sind noch nicht bestimmt.

Am Dienstagnachmittag sagte der französische Premierminister Édouard Philippe in einer Rede vor der Nationalversammlung am Dienstag, dass die Saison 2019/20 der Profisportarten nicht wieder aufgenommen werden könne. Daraufhin traf sich das Exekutivkomitee des Verbandes und kam zur Kenntnis, dass es unmöglich sei, den Spielbetrieb wieder aufzunehmen und erklärte die Saison 2019/20 für beendet.