Der frühere US-Präsident Bill Clinton spricht heute in Bern

Moderatorin Sandra Studer begrüsst die Gäste auf Deutsch, Französisch, Italienisch, Romanisch und Englisch. «Fast alle Leute, die wichtig sind in diesem Land, sind heute in diesem Saal.» Darunter alt Bundesräte Adolf Ogi und Ruth Metzler sowie Verteidigungsministerin Viola Amherd. Ebenso eine Vielzahl an Personen aus Politik, Kultur und Wirtschaft. Ein «Best of Switzerland», so Studer.