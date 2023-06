Der Frühsommer krallt sich fest – und es wird noch wärmer

Die Gartenbeizen sind voll, an den Ufern der Schweizer Seen und Flüsse tummeln sich die Menschen, es wird gebadet oder Outdoor-Sport betrieben. Diese Woche bescherte uns das Wetter einen traumhaften Einstieg in die Sommermonate. Täglich kletterte das Thermometer über 25 Grad, in einigen Regionen wie dem Wallis sogar über 28 Grad.