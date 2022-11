«Nati, Schwiizer Nati!»: So lief die Eröffnungsfeier der WM 2022 in Katar

Auf der Haupttribüne tritt Tamim bin Hamad Al Thani, der Emir von Katar, vor ein Mikrofon. Neben ihm sitzt Fifa-Präsident Gianni Infantino – und Saudiarabiens Kronprinz Mohammed bin Salman. «Welcome and good luck to you all», endet Al Thani eine längere Rede auf Arabisch. Speziell: Die Rede des Emirs wurde über weite Strecken gar nicht übersetzt.