Überfall in Portalban FR: «Der ganze Geldautomat wurde herausgehoben, das Haus hat Risse»

In der Nacht auf Dienstag ist beim Campingplatz La Nacelle in Portalban FR ein Raiffeisen-Bankomat ausgeraubt worden. Ein 20-Minuten-News-Scout, der in einem Bungalow nahe des Automaten übernachtete, fand am Dienstagmorgen den Automaten völlig zerstört vor. «Es hat in der Nacht einen richtig lauten Knall gegeben. Im Halbschlaf habe ich mir nicht viel dabei gedacht. Erst am Morgen, als ich am Bankomat vorbeilief, sah ich, dass er demoliert geworden war», sagt der News-Scout.