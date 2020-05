Aktualisiert 29.04.2020 09:51

Granit Xhaka

«Der ganze Hass – das war neu»

In einem Interview spricht Granit Xhaka über den Tiefpunkt seiner Zeit bei Arsenal. Und über die verschobene EM, bei der er vorhat, weit zu kommen.

von Marcel Rohner

Darum gehts Granit Xhaka erlebte im Oktober den Tiefpunkt seiner Vereinskarriere.

Das Band zwischen Fans und Spieler schien zerschnitten.

Mit dem neuen Trainer ging es vor Corona aber wieder bergauf. Nun spricht Xhaka über diese Zeit.

Als Granit Xhaka an diesem Oktober-Sonntag vom Platz trottet, scheint vieles in Brüchen. Das Verhältnis zu den Fans sowieso, die Karriere bei Arsenal auch. Aus fast allen Sektoren des Emirates Stadium kommen Pfiffe und Buhrufe, Xhaka, zu diesem Zeitpunkt Captain, reagiert eindeutig: «Fuck off!», ruft er. Er verschwindet in der Kabine. Medien von England bis in die Schweiz sind sich sicher: Das war sein letztes Spiel für die Londoner.

Nun, fast genau ein halbes Jahr später, ist Xhaka noch immer Spieler von Arsenal. Und: Er hat im Jahr 2020 keine Premier-League-Sekunde verpasst. Ein Angebot von Hertha Berlin hat er im Winter ausgeschlagen, in einem Interview mit sport1.de sagt er: «Letztlich habe ich mich entschieden, hier in London zu bleiben und nach dreieinhalb Jahren nicht alles abzubrechen, was ich mir aufgebaut habe.»

Mit dem deutschen Onlineportal spricht der Captain der Schweizer Nationalmannschaft auch über diesen Abend im Oktober vergangenen Jahres. Er habe während seiner ganzen Karriere, sei es in Basel, Mönchengladbach oder London, eigentlich nur positive Erfahrungen mit Fans gemacht, erzählt der 27-Jährige, «aber diese Pfiffe gegen mich, dieser Hass, das war ganz neu für mich und hat mich schon sehr getroffen».

Ein neuer Trainer, der ihm vertraut

Xhaka wurde nach dem Vorfall zuerst einmal aus dem Kader genommen, der damalige Trainer Unai Emery fand direkt nach dem Spiel, sein Captain habe überreagiert. Später entzog er ihm ganz offiziell die Captainbinde, seither ist deren Träger der Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang. Xhaka erfuhr viel Ablehnung, auch in den sozialen Medien. Er sagt: «Es gibt wirklich Leute, die sich zum Hobby machen, täglich andere zu beleidigen, und die dann auch vor meinem privaten Umfeld und meiner Frau nicht Halt machen.»

Doch es gab auch Unterstützung. Bei Arsenal lag zu dieser Zeit schon einiges im Argen, im Interview mit dieser Zeitung erklärte zum Beispiel der deutsche Sportjournalist und Arsenal-Experte Raphael Honigstein, Xhaka sei ein Symptom des Arsenal-Niedergangs, aber nicht schuld an diesem. Offenbar sahen es Leute mit viel Einfluss ähnlich, Trainer Emery wurde einen Monat nach dem Vorfall entlassen.

Ende Dezember übernahm Mikel Arteta, der Spanier war davor Assistent von Manchester-City-Coach Pep Guardiola gewesen. Er habe zwar mit allen Trainern ein gutes Verhältnis gepflegt, sagt Xhaka, «mit Mikel begann für mich aber tatsächlich so etwas wie ein Neustart». Sie hätten gute Gespräche gehabt, der Trainer habe ihm aufgezeigt, was er von ihm erwarte, «das war sehr motivierend und überzeugend für mich, (…) ich bin überzeugt, dass wir mit ihm noch viel Freude haben».

Gutes Verhältnis: Granit Xhaka und sein Trainer Mikel Arteta. KEYSTONE

«Wir haben ein super Kader»

Momentan ist der gute Lauf Xhakas unterbrochen, wie der Fussball in fast ganz Europa ruht auch die Premier League wegen des Coronavirus. Die Krise sei nun auch in England «mit voller Wucht» angekommen, sagt der Schweizer. Sein Teamkollege Mesut Özil soll einer Gehaltsreduktion nicht zugestimmt haben, was ihm Kritik einbrachte. Spendenaktionen seien sehr individuell, sagt Xhaka, er wolle das nicht bewerten oder kommentieren. Allerdings fügt er an: «Es ist nicht neu, dass viele Top-Spieler sich für Organisationen und Bedürftige engagieren. Das passiert nicht erst seit dieser Krise.»

Mit der Europameisterschaft fällt auch im Fussball ein Grossanlass ins Wasser. «Ich hätte gern gespielt», sagt Xhaka, als Captain der Nationalmannschaft wäre er natürlich Stammspieler gewesen. Die Schweiz habe ein «super Kader», findet Xhaka, und realistische Chancen, im Turnier weit zu kommen. Aber: «Es hat keine Alternative gegeben, so traurig das auch ist.»