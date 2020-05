Aktualisiert 29.04.2020 20:44

Öffnung am 11. Mai

Der Gastro-Exit lässt die Wirte nur verhalten jubeln

Schon früher als eigentlich vorgesehen dürfen Bars und Beizen wieder öffnen: Allerdings gibt es Auflagen, die einige Beizer nicht werden erfüllen können.

von Martin Messmer

Darum gehts • Neu erlaubt es der Bundesrat den Gastrobetrieben, bereits am 11. Mai zu öffnen. • Pro Tisch sind höchstens vier Gäste erlaubt. • Zwischen den Gästegruppen ist ein Mindestabstand von zwei Metern vorgeschrieben.

Die Schweiz kehrt früher an den Stammtisch zurück als gedacht: Ursprünglich hatte der Bundesrat die Schliessung von Bars und Beizen frühestens am 8. Juni aufheben wollen. Jetzt dürfen sie das bereits am 11. Mai, also schon in der zweiten Stufe des Exit-Plans. Schliessungen seien nicht die einzige Lösung, sagte Gesundheitsminister Alain Berset am Mittwoch vor den Medien. Es sei eine gute Möglichkeit, zu lernen, mit dem Virus zu leben.

Damit die Schweiz jedoch an den Stammtisch zurückdarf, müssen die Gastronomen laut Bundesrat «strenge Auflagen» erfüllen: In einem ersten Schritt sind an einem Tisch maximal vier Personen oder Eltern mit Kindern zugelassen. Alle Gäste müssen sitzen. Und zwischen den Gästegruppen sind zwei Meter Abstand oder trennende Elemente zwingend. Über die weiteren Schritte entscheidet der Bundesrat am 27. Mai. Der Bundesrat bezeichnet seine Lockerung in der Gastrobranche als «vorsichtige Öffnung». Diese werde von Schutzkonzepten begleitet und sei mit Branchenvertreter besprochen worden.

Gross-Gastronomen prüfen, welche Lokale sie überhaupt öffnen

Bei vielen Gastrobetrieben dürfte der überarbeitete Exit-Plan des Bundes für Erleichterung sorgen. «Der Entscheid des Bundesrats ist für uns ein Lichtblick und stimmt uns positiv. Insbesondere, dass nun frühzeitig und klar definiert ist, wie es weitergehen wird, verschafft uns Planungssicherheit. Auch die schrittweise Lockerung begrüssen wir», heisst es etwa bei der Bindella terra vite vita SA, die schweizweit Dutzende Restaurants betreibt. Dort gibt es aber auch Vorbehalte: «Die strengen Auflagen haben grossen Einfluss auf die Anzahl Sitzplätze und damit auf den Umsatz. Die Wirtschaftlichkeit muss pro Standort genaustens geprüft werden.»

Nicht alle Gastronomen jubeln über den Entscheid des Bundesrats. Bei der Remimag AG, die in etlichen Kantonen 27 Restaurants führt, sagt Geschäftsleiter Florian Eltschinger: «Wir hätten lieber erst zu einem späteren Zeitpunkt eröffnet, dafür mit weniger Auflagen. Denn es gibt Restaurants, in denen sich die Regeln, wie sie jetzt vorgesehen sind, nicht umsetzen lassen.» Sein Unternehmen werde am Freitag entscheiden, welche der 27 Restaurants nun am 11. Mai öffnen und welche nicht.

Die Bindella terra vite vita SA und die Remimag AG verweisen zudem beide auf das Thema Mietzinse. Bindella teilt mit: «Zentral für uns Gastronomen bleibt darum die Kulanz der Vermieter, denn die limitierten Kapazitäten werden Umsatzeinbussen zur Folge haben. Wir selbst erlassen in den von uns kontrollierten Liegenschaften die gewerblichen Mieten während der Zwangsschliessung. Danach berechnen wir eine relative Umsatzmiete auf der Grundlage des Vorjahresumsatzes ohne Mindestmiete.»

«Viele Kleinstbetriebe werden nicht überleben»

Überhaupt keine Freude hat Hamid El Kinani, der in Luzern und Sursee die beiden kleinen marrokanischen Restaurants Barbès führt. «Dieser Entscheid ist für Kleinbetriebe wie unseren gar nicht gut. Denn mit dieser 2-Meter-Regel können wir zu wenige Tische anbieten.» Konkret könne er im Barbès Luzern nur drei Tische aufstellen, also höchstens zwölf Gäste bewirten. Normalerweise seien es 30. Auch Trennwände hält El Kinani nicht für praktikabel. «Man geht in ein Lokal nicht nur um zu essen, sondern um in Gesellschaft zu sein.» Abgeschottet von Trennelementen sei dieses Erlebnis nicht mehr möglich.

Wirtschaftlich werde es unter diesen Voraussetzungen sehr schwer für Kleinbetriebe, «und davon gibt es viele in der Schweiz. Und davon werden viele nicht überleben». Auch El Kinani hätte es lieber gesehen, wenn die Gastrobetriebe erst zu einem späteren Zeitpunkt hätten öffnen dürfen, dafür ohne Auflagen. Er hat eine Idee, wie man den Wirten zu mehr Einnahmen verhelfen können: «Man könnte ihnen erlauben, auf öffentlichen Flächen wie zum Beispiel Parklätzen zustätzliche Aussentische aufzustellen.» Zumindest in Luzern gibt genau dazu einen Vorstoss der CVP.