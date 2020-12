Galerie des Alpes : Der Gastro-Lockdown gilt nicht für das Bundeshaus-Restaurant

Landesweit wurden alle Restaurants geschlossen, um die Covid-Zahlen zu senken. Nationalrat Roger Köppel (SVP) stört sich daran, dass Parlamentarierinnen und Parlamentarier dennoch nicht auf die Verpflegung des internen Bundeshaus-Restaurants verzichten müssen.

Mehr Kantine als Restaurant

Auch musste der Betrieb vor dem Gastro-Lockdown vom 22. Dezember nicht bereits um 19 Uhr die Kassen dichtmachen. Die Öffnungszeiten variieren. Offiziell hat das Restaurant bis 17 Uhr geöffnet – auf Anfrage kann es jedoch bis 21.30 Uhr betrieben werden. Während der Sessionen gelten andere Bestimmungen, wie etwa «bis 1 Stunde nach Sitzungsschluss». Eine solche Situation soll sich am 14. Dezember zugetragen haben, voraussichtlich jenem Tag, worauf Roger Köppel verwies. An diesem Sessionsabend hätte die Sitzung des Ständerates bis 18.50 Uhr und diejenige des Nationalrates bis 19.50 Uhr gedauert, lassen die Parlamentsdienste verlauten. «Für Ratsmitglieder bestand daher kaum die Möglichkeit, sich in einem Restaurant zu verpflegen oder einzukaufen. Diese schlossen in Bern um 19 Uhr.»