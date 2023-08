Arlesheim: Jungpolitiker provoziert mit Putin-Propaganda

Wer in die Arlesheimer Ermitage möchte, kommt fast zwangsläufig am Haus am Hollenweg vorbei. Und wird mit russischer Kriegspropaganda konfrontiert. Von den Fensterläden der obersten Wohnung des grossen Mehrfamilienhauses prangt das russische Kriegssymbol «Z» und unter den beiden Fenstern hängen Flaggen der Russischen Föderation und ehemaligen Sowjetunion. Der Landschaftsgarten Ermitage ist ein beliebtes Ausflugsziel in der Region Basel. In Arlesheim leben auch Dutzende Geflüchtete aus der Ukraine.