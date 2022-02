Köniz BE – «Der Gemeinderat ist zutiefst betroffen und bestürzt»

Ein achtjähriges Mädchen in Niederwangen (Gemeinde Köniz) ist tot. Was genau am Abend des 1. Februars passierte ist unklar. Die Polizei ermittelt mit Hochdruck und einem Grossaufgebot. Auch am Mittwoch sind noch Dutzende Beamte im Einsatz. Die Anwohnerinnen und Anwohner, mit denen 20 Minuten gesprochen hat, sind schockiert.