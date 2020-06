Schweizer Topmodels erfinden sich neu

Der gemeinsame Foodtruck ist ihr neuer Catwalk

Angeline Suppiger und Laurin Krausz sind erfolgreiche Models. Und neu auf dem besten Weg zu erfolgreichen Foodtruckern.

Sie bieten vegane Bowls aus regionalem und biologischem Gemüse an. Alles, was sie verkaufen, haben sie selber verarbeitet und hergestellt.

Laurin Krausz (26) und Angeline Suppiger (27) strahlen in ihrem Foodtruck um die Wette.

Topmodels

Laurin Krausz im Spiegel – bei so einem Anblick nicht zu modeln wäre fast schon eine Schande.

Und was passiert, wenn man zwei Models zusammentut? Das hier.

Foodtrucker

Doch zurzeit ist etwas weniger Glamour in der Luft, die beiden stehen – herrlich unprätentiös – in Kochschürze hinter dem Tresen ihres «Urban Farmer»-Foodtrucks, den sie vor gut drei Wochen eröffnet haben. Im Angebot des wohl schönsten Foodtruckers der Schweiz: vegane Bowls aus regionalen Zutaten in Bio-Qualität, die sie zum Teil selber beim Produzenten abholen. Von den marinierten Kichererbsen über die Dressings ist alles hausgemacht. Ohne Ausnahme.