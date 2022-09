London : Der genaue Fahrplan – so wird das Staatsbegräbnis der Queen ablaufen

Nach dem Tod von Königin Elizabeth II. wird das Staatsbegräbnis am kommenden Montag, den 19. September, in London das Ende der Trauerphase einläuten. An der Trauerfeier in der Westminster Abbey nehmen Hunderte Staatschefs und Staatschefinnen und Königinnen und Könige aus aller Welt teil. Anschliessend wird die Queen auf Schloss Windsor im engen Familienkreis beigesetzt. Hier ist der Ablauf des Staatsbegräbnisses.