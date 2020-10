Hanffelder in Niederhasli sorgen für Unmut«Der Gestank löst einen Würgereiz aus»

Hanffelder in Niederhasli sorgen für Diskussionen in der Zürcher Gemeinde.

Die Hanffelder eines Landwirts sind seit Wochen das Gesprächsthema in der Zürcher Gemeinde Niederhasli. Auf Facebook äussern die Anwohner ihren Unmut. Eine Userin schreibt: «Es stinkt grauenhaft. Bin in der Nacht schon erwacht von dem Gestank und musste die Fenster schliessen.» Und eine andere meint: «Ich finde das gar nicht mehr lustig. Mir hängt der penetrante Geruch seit Wochen zum Hals heraus.» Eine Nutzerin ist der gleichen Meinung: «Ja, diesen penetranten Geruch finde ich auch nicht gut. Manchmal habe ich sogar Kopfschmerzen.»

Gar nicht begeistert ist auch Katja Hasani. «Ich hasse den Geruch. Der Gestank löst einen Würgereiz aus. Man kann nicht mehr anständig lüften.» Sie persönlich kenne niemanden, «der sich nicht an dem Geruch stört». Besonders schlimm für die 34-Jährige, die bereits an Heuschnupfen leidet: «Der unschöne Geruch ist das eine, leider hat sich aber bei mir nun auch eine Allergie auf Cannabis bestätigt.» Seit nun zwei Monaten sei sie mit Kortisonsalben und Nasenspray beschäftigt. «Da kann der Bauer aber natürlich nichts dafür.»

«Das Thema ist uns bekannt. Verschiedene Einwohnerinnen und Einwohner gelangten schon mit Reklamationen und Anfragen an die Gemeindeverwaltung », erklärt Gemeindeschreiber Patric Kubli. «Wir haben zwar Verständnis für das Anliegen der Einwohner. Es ist der Gemeinde jedoch nicht möglich, auf den Anbau und die Bepflanzung Einfluss zu nehmen. Das lieg t ganz im Ermessen der Landwirte », so Kubli.

«Chillts mal Leute»

Der dafür verantwortliche Landwirt Peter Fröhlich sagt dazu: «Wir sind uns bewusst, dass es gewisse Leute nicht gern haben. Das kann ich nicht ändern.» Er verspricht aber, dass es im nächsten Jahr eine andere Lösung geben wird. Im Video erzählt Fröhlich, was seine Pläne sind und wie seine Arbeit aussieht.

Der Hanf, der in Niederhasli angebaut wird, dient nur der medizinischen Weiterverarbeitung und hat einen erhöhten Anteil an CBD. Der THC-Gehalt wurde bei diesen Sorten züchterisch so bearbeitet, dass er nur noch zu einem vernachlässigbaren Anteil nachweisbar ist.