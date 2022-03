Stein AG – Der gestohlene BMW hat ihn verraten

Am Wochenende in der Nacht auf Samstag brach eine unbekannte Täterschaft in Stein im Fricktal 60 Autos sowie etliche Kellerabteile auf. In diesem Zusammenhang kam es nun zu Festnahmen im französischen Mulhouse, wie die Aargauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die Täterschaft hatte aus einer der betroffenen Tiefgaragen in Stein einen BMW X5 entwendet. Dessen Besitzer konnte das Fahrzeug in der Folge in Mulhouse orten, worauf die Kantonspolizei umegehend die französischen Kollegen informiert habe.