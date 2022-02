Rheinfelden (D) – Der Gesuchte hört auf den Namen «Bruno» und hat spitze Ohren

Der Vorfall ereignete sich am Freitagabend an der Grossmattstrasse, wie die Polizei mitteilte.

Ein Schäfer mit schwarzen Ohren hat in Rheinfelden (D) einer 16-Jährigen in die Hand gebissen.

Es war schon dunkel, als eine 16-Jährige und ihre Freundin am Freitag nach 19 Uhr bei der Autowaschanlage an der Grossmattstrasse in badisch Rheinfelden (D) den Mann mit dem Hund kreuzten. Die Jugendlichen seien zurückgewichen, aber trotz vermutlich kurz geführter Leine, gelang es dem Schäferhund, zweimal in die rechte Hand der 16-Jährigen zu beissen. So schildert die deutsche Polizei den Tathergang in ihrem Bericht vom Montag.