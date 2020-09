Schweizerhaus : Der Gletschergarten erfindet sich gerade neu

Das Schweizerhaus beim Luzerner Gletschergarten wurde nach einjähriger Sanierung am Samstag wieder für die Besucher geöffnet und hält ein paar Überraschungen bereit.

Die Dame des Hauses höchstpersönlich begrüsst neuerdings die Gäste, die das Museum des Gletschergartens betreten: Marie Amrein-Troller war die erste Museumsdirektorin. In virtueller Form spricht die animierte Frau in schwarzem Gewand mit pfiffigem Blick aus einem Bilderrahmen von der Wand die Ankömmlinge auf Deutsch und Englisch an.