Backstreet Boy AJ McLean vergleicht Britney Spears mit Prinzessin Diana

Seit ihrem emotionalen Auftritt vor Gericht wächst die prominente Unterstützung für Britney Spears. Auch Backstreet-Boys-Sänger AJ McLean (43) hat sich nun in seinem Podcast «Pretty Messed Up» in die Debatte eingeschalten. Im Gespräch mit Tänzerin Cheryl Burke (37) spricht er über Brits Kampf um Freiheit und vergleicht sie sogar mit der 1997 bei einem Autounfall verstorbenen Lady Di. «Ich würde den Grad des Wahnsinns um Britney mit dem vergleichen, was damals mit Prinzessin Diana passiert ist», sagte McLean gemäss «Page Six». Und weiter: «Es ist traurig zu sehen, was sich in den letzten 13 Jahren alles zugetragen hat».