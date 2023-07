Andrej Troshew soll Wagner-Chef Prigoschin ersetzen

via REUTERS

Nach dem weltweit beachteten Beinahe-Putsch in Russland war sie fast totgesagt. Doch die Söldnerarmee Wagner des Milliardärs Jewgeni Prigoschin lebt. Weil das Schicksal von Wagner-Chef Prischoschin aber derzeit ungewiss ist, wünscht sich der russische Präsident Wladimir Putin einen neuen starken Mann an die Front. Einen Kandidaten habe er schon, wie CNN berichtet: Einen ranghohen Söldner namens Andrej Nikolaevich Troshew.

Putin soll höchstpersönlich an einem Treffen fünf Tage nach dem Ende der Wagner-Rebellion Ende Juni teilgenommen haben. An dem Meeting sollen auch Prigoschin und mehrere Dutzend hochrangige Wagner-Kämpfer dabei gewesen sein, wie Putin der Zeitung «Kommersant» erzählte. Dabei erklärte der Kreml-Chef den anwesenden Wagner-Söldnern, dass unter den zahlreichen Beschäftigungsmöglichkeiten, die er ihnen anbot, eine darin bestand, dass sie weiterhin unter ihrem direkten Befehlshaber kämpfen sollten, einem Mann, der auf das Rufzeichen «Sedoy» hört. Auf Russisch bedeutet das «der Grauhaarige».

Ein Oberst im Ruhestand als neuer Chef

Aber wer ist «Sedoy»? Laut CNN handelt es sich um den 70-jährigen Andrey Troshew, einen russischen Oberst im Ruhestand. Troshew soll Gründungsmitglied und Geschäftsführer der Wagner-Gruppe sein, wie aus den Unterlagen der EU und Frankreich aus dem Jahr 2021 hervorgeht. In den Dokumenten gilt «Sedoy» als Stabschef der Wagner-Gruppe in Syrien.

In Syrien, Tschetschenien und Afghanistan aktiv

«Andrej Troshew ist direkt an den militärischen Operationen der Wagner-Gruppe in Syrien beteiligt. Er war insbesondere in der Gegend von Deir ez-Zor beteiligt», heisst es den Unterlagen der EU. «Als solcher leistet er einen entscheidenden Beitrag zu den Kriegsanstrengungen von Bashar al-Assad und unterstützt und profitiert daher vom syrischen Regime.»