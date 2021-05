Zehn Euro Stundenlohn - «Der grösste Baustellenskandal der vergangenen Jahrzehnte»

Seit Dezember 2020 sind rund 140 Osteuropäer mit dem Rückbau der bestehenden Chemieanlagen beschäftigt. Gemäss der «BaZ» würden hier die Mindestlöhne unterschritten, und die maximal erlaubte Arbeitszeit werde nicht eingehalten. So soll ein polnischer Arbeiter für einen Einsatz im Januar 2021 für 172 Arbeitsstunden umgerechnet 1’900 Franken erhalten haben. Im Februar waren es für 200 Stunden dann 2515 Franken und im März für 254 Arbeitsstunden 2646 Franken.

Arbeiten für die Hälfte des Mindestlohns

Die Immobilienfirma Hiag weist auf das deutsche Unternehmen KD Pharma hin. Sie habe die Produktionsanlagen an dieses Unternehmen verkauft. KD Pharma habe wiederum die niederländische Gerritsen Group mit dem Rückbau beauftragt. Und diese wiederum soll den Auftrag dann an diverse osteuropäische Subunternehmen weitergeleitet haben.

Beantragte Schliessung der Baustelle

Laut Michael von Felten, Vorstandsdelegierter der Basler Arbeitsmarktkontrolle für das Baugewerbe (AMKB), sei es ein unüberblickbares Geflecht an Subunternehmen. Ebenfalls sollen die Bauarbeiten bereits Ende Mai beendet werden. «Es deutet darauf hin, dass sich dann alles in Luft auflöst und niemand zur Rechenschaft gezogen werden kann», so von Felten zur «BaZ».