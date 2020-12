Unter anderem in der Trinkhalle in St. Moritz werden die Flächentests durchgeführt.

In den Regionen Maloja, Bernina und in der Region Unterengadin/Münsterthal soll die Bevölkerung vom 11. bis 13. Dezember mit Massentests auf Covid-19 getestet werden. Die Tests sind freiwillig und kostenlos. Für die ersten Flächentests im Südbünden haben sich bisher 6000 Personen angemeldet. Ziel ist es, von Freitag bis Sonntag 20’000 Personen zu testen. Ob sie sich mit dem Coronavirus angesteckt haben oder nicht, wissen die Leute dann 20 Minuten später. Wird das hoch gesteckte Ziel erreicht? Die Behörden dürften aktuell nervös sein.

Andere Länder gescheitert

Auch in Wien laufen derzeit die Massentest bis 13. Dezember. Doch stellte sich heraus, dass über die Hälfte der Schnelltests eine falsche Diagnose ergeben haben, sie waren falsch positiv, wie «die Presse» berichtet. Zudem liessen sich in Wien und Vorarlberg nur 30 Prozent untersuchen. In der Slowakei wurde ein zweiter geplanter Massentest abgebrochen und in England schon gar nicht gestartet.