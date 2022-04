Nasa bestätigt: Der grösste jemals entdeckte Komet rast auf unser Sonnensystem zu

Der Komet mit der Bezeichnung Namen C/2014 UN271 ist bereits 2010 vom Hubble-Teleskop der Nasa gesichtet worden, seine Existenz wurde jedoch erst jetzt bestätigt. «Wir haben schon immer vermutet, dass dieser Komet gross sein muss, weil er in so grosser Entfernung so hell erscheint», sagt David Jewitt, Professor für Planetologie und Astronomie an der University of California, Los Angeles (UCLA). «Jetzt können wir bestätigen, dass er es ist.» Mit einer Masse von rund 500 Billionen Tonnen und einer Breite von 137 Kilometern handelt es sich um den grössten jemals entdeckten Kometen. Der Kern von C/2014 UN271 ist demnach etwa 50-mal grösser als die der meisten bekannten Kometen.

Keine Gefahr für die Erde

Komet dürfte aus der Oortschen Wolke stammen

Der Komet dürfte von der Oortschen Wolke stammen. Dabei handelt es sich um eine ringförmige Struktur weit aussen am Rand unseres Sonnensystems. Dort werden noch Billionen weitere Kometen vermutet. Die 1950 vom niederländischen Astronomen Jan Oort aufgestellte Hypothese zur Oortschen Wolke bleibt eine Theorie, da die unzähligen Kometen, aus denen sie besteht, zu schwach und zu weit entfernt sind, um direkt beobachtet zu werden. Ironischerweise bedeutet dies, dass die grösste Struktur des Sonnensystems so gut wie unsichtbar ist. Man schätzt, dass die beiden Voyager-Raumsonden der Nasa das Innere der Oortschen Wolke erst in 300 Jahren erreichen werden und sogar 30’000 Jahre brauchen könnten, um sie zu durchqueren.



C/2014 UN271 folgt einer drei Millionen Jahre langen elliptischen Bahn, die ihn bis auf etwa ein halbes Lichtjahr an die Sonne heranführt. Der Komet ist jetzt also weniger als zwei Milliarden Kilometer von der Sonne entfernt und fällt fast senkrecht auf die Ebene unseres Sonnensystems. In dieser Entfernung herrschen Temperaturen von etwa minus 211 Grad . Das ist jedoch warm genug, damit Kohlenmonoxid an der Oberfläche sublimieren und die staubige Koma bilden kann, wie die Nasa mitteilt. Das Koma bezeichnet die nebulöse Hülle um den Kern eines Kometen.



In einigen Millionen Jahren sollte der bisher grösste entdeckte Komet wieder zurück an seinen «Nistplatz» in der Oortschen Wolke zurückkehren, vermutet Man-To Hui von der Macau University of Science and Technology.