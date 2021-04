Costa Coffee soll noch dieses Jahr in die Schweiz kommen. (Das Bild zeigt einen Shop in England.)

«Coca-Cola HBC Schweiz» will dieses Jahr die Kaffeekette «Costa Coffee» in die Schweiz bringen, wie die «Zuger Zeitung» in einem Printartikel schreibt. Coca-Cola erwarb Costa Coffee 2019 für 5.1 Milliarden US-Dollar. In den nächsten drei bis fünf Jahren wolle man hierzulande zehn bis 15 Kaffeehäuser und Shop-in-Shop-Konzepte eröffnen, zitiert die Zeitung den HBC-Manager Lorenz Haschemi, der die Expansion verantwortet. Laut dem Artikel setzt die Gastronomie in der Schweiz rund zwei Milliarden Franken mit Kaffee um.