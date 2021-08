CL-Playoffs - Der grösste Star des YB-Gegners ist nicht spielberechtigt

1 / 6 Ferencvaros Budapest ist der letzte YB-Gegner auf dem Weg in die Champions League. imago images/CTK Photo Das Team aus Budapest ist Rekordmeister in Ungarn. imago images/CTK Photo An der Seitenlinie steht mit Peter Stöger ein ehemaliger Köln- und BVB-Trainer. imago images/CTK Photo

Darum gehts YB trifft in den Champions-League-Playoffs auf Ferencvaros Budapest.

Die Ungarn sind die letzte Hürde vor der CL-Gruppenphase.

Beim Club aus der ungarischen Hauptstadt steht ein Österreicher an der Seitenlinie.

Nach den Siegen gegen Slovan Bratislava und Cluj wartet für YB auf dem Weg in die Königsklasse mit Ferencvaros Budapest ein Club aus Ungarn. Ferencvaros ist der erfolgreichste Verein in der ungarischen Fussballgeschichte. Die letzten drei Meistertitel gingen an das Team aus Budapest. Wir stellen den YB-Gegner vor.

Weg in die Playoffs

Im Gegensatz zu YB startete Ferencvaros bereits in der ersten Quali-Runde der Champions League. Der Club konnte die ersten beiden Hürden ohne grössere Probleme überwinden. Gegen den FC Prishtina schossen die Ungarn gleich sechs Tore in zwei Spielen. Auch gegen Zalgiris aus Litauen lief die Tormaschinerie an. Gegen Prag in der dritten Runde wurde es bereits enger. Nachdem man das Hinspiel mit 2:0 gewann, setzte es auswärts in Prag eine 0:1-Pleite – doch das reichte.

Trainer

Mit Peter Stöger steht ein ehemaliger BVB-Trainer an der Seitenlinie des Rekordmeisters. Seine Verpflichtung wurde allerdings nicht von allen Fans gutgeheissen. Der Grund: Stöger trainierte zuletzt Austria Wien. Die Fans von Ferencvaros pflegen allerdings eine Fan-Freundschaft mit dem Konkurrenz-Club von Austria, Rapid Wien. Vor dem Stadion wurde gar ein Plakat gegen die Verpflichtung von Stöger aufgehängt. Darin stand: «Wir wollen keine violetten Schweine! Stöger? Nein, danke.»

Stars

Der gesamte Kader hat einen Marktwert von knapp 40 Millionen Euro. Zum Vergleich: Die Spieler der Berner Young Boys kosten rund 60 Millionen Euro. Gleich 18 Nationalspieler stehen beim Rekordmeister aus Ungarn unter Vertrag, davon zwei Torhüter – Captain Dénes Dibusz und Ádám Bogdán. Die beiden waren auch Teil des ungarischen EM-Kaders, kamen aber hinter Stargoalie Peter Gulacsi von Leipzig nicht zum Einsatz.

Der wertvollste Spieler des Vereins ist Zeljko Gavric. Der 20-Jährige wurde erst vor eine Woche von Roter Stern Belgrad verpflichtet, spielt auf dem Flügel und kostet knapp 4,5 Millionen Euro. Gut für YB: Das Talent ist nicht spielberechtigt, da er vergangene Woche noch mit Belgrad europäisch im Einsatz stand. Der bekannteste Name im Club ist Robert Mak. Der Slowake spielte bereits 69 Mal für die Nationalmannschaft und machte seine Ausbildung bei Manchester City. Dazu absolvierte er 76 Partien für Nürnberg in der Bundesliga. Stark in die Saison gestartet ist auch Myrto Uzuni. Der 26-jährige Albaner war in sechs Quali-Spielen an sieben Treffern direkt beteiligt.

Duelle mit Schweizer Clubs

Bislang kam es zu acht Partien zwischen Ferencvaros und Clubs aus der Schweiz. Vier Mal ging es gegen den FCZ, zwei Mal gegen GC und Luzern und einmal traf man auf den FC Basel. Einzig gegen GC und den FCZ konnte man ein Spiel gewinnen. Gegen GC in der Champions League im Jahr 1995 und gegen den FCZ im UI-Cup im Jahr 1984. Im Berner Wankdorf trat der Club bislang noch nie an.

Für die ungarische Nationalmannschaft ist das Wankdorf aber der Ort einer bitteren Niederlage. An der WM 1954 verloren dort die Ungarn gegen Deutschland den Final 2:3 – man spricht vom «Wunder von Bern». Das, weil die Ungarn zuvor 32 Spiele in Serie nicht mehr verloren hatten und der riesige Favorit auf den WM-Titel waren.

Wo wird das Spiel gezeigt? Das SRF wird die Playoff-Partien von YB nicht ausstrahlen können. Die Playoffs gehören zum Champions-League-Paket, das Blue vor der Saison übernommen hat. Die Vorberichterstattung wird über Blue Zoom zu sehen sein. Für das Spiel braucht es ein Abo. Keine Sorge: 20 Minuten wird die Partie live tickern, somit verpassen Sie keine entscheidende Szene.