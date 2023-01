Adelboden-Sieger Lucas Braathen: «Der grösste Tag meiner Karriere»

Auf die Schweizer Festspiele folgt in Adelboden die grosse Norweger-Party. Mit der Sieger-Kuhglocke schritt Slalom-Gewinner Lucas Braathen am Sonntagnachmittag zur Pressekonferenz ins Mediencenter – gefolgt vom Zweitplatzierten Atle Lie McGrath mit einem Bier in der Hand. Für die beiden Ski-Zwillinge war am Sonntag ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen. Mit zwölf Jahre hatten die beiden Norweger sich vorgenommen, einmal in einem Weltcup-Rennen auf die Plätze eins und zwei zu fahren.