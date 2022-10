XXL-Bags sind der grösste Taschentrend des Jahres

Handy, Portemonnaie, Schlüssel und vielleicht noch ein Lippenstift: Viel mehr hat in einer Mini- oder Microbag kein Platz. In Zukunft kannst du alles in deine Tasche stopfen, was du unterwegs auch nur entfernt benötigen könntest. Die kommende Saison verspricht ein Taschentrend so richtig gross rauszukommen: Taschen werden jetzt in XXL getragen.

Grosse Taschen an der Fashion Week

An der Präsentation von Prada für Frühling und Sommer 2023 waren bunte Ledertaschen im Knitterlook eines der zentralen Accessoires der Show. Die Tote Bags trugen die Models lässig wie Clutches unter den Arm geklemmt.

Viel Platz versprechen auch die schwarzen Taschen an der Show von Emporio Armani in Mailand. Wie zusammengequetschte Weekender-Bags sahen die sportlichen Taschen in den Händen der Models aus.

Die Models warten Backstage an der Emporio Armani Show mit den grossen Handtaschen. IMAGO/Independent Photo Agency Int.

Auch bei Max Mara sind die Taschen gross. Statt aus Leder oder Nylon sind die Bags bei Max Mara für Frühling und Sommer 2023 aber aus Bast. Ein Material, das gut in die Jahreszeit passt. Die Grösse der Tasche verspricht auch genügend Platz für Strandtuch & Co.

Schon jetzt auf dem Radar

Die Shows von Prada & Co. versprechen das Comeback der grossen Handtaschen zwar für den kommenden Frühling und Sommer, doch bereits jetzt sind grosse Bags Thema. Yves Saint Laurent beispielsweise stellt die grosse Tasche für den Herbst in den Fokus.

Für die Kampagne holt sich das französische Modehaus Hailey Bieber ins Boot.

Ähnlich sieht es bei Chanel aus. Auch das französische Modehaus rückt mit der Tasche Chanel 22 das grosse Taschenformat in den Mittelpunkt.

«Die Chanel 22 Bag ist ein perfektes Beispiel für Virginie Viards natürlichem Talent, Frauen zu ermächtigen. Diese Tasche kommt allen Bedürfnissen von Frauen entgegen», sagt Schauspielerin und Model der Kampagne Margaret Qualley über die XXL-Bag.

Auch ausserhalb der Kampagne des französischen Modehauses taucht die Chanel 22 Bag bereits im Feed auf. Tiktok-Star Chriselle Lim trägt die grosse Tasche bereits.

Wer sich jeweils nicht entscheiden kann, was am Morgen alles in die Tasche muss, wird in den kommenden Monaten modisch in den höchsten Sphären schweben.

Wenn auch du den Trend ausprobieren willst – diese Taschen bieten dir richtig viel Stauraum: