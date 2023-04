Löcher in den Stutzen: Warum ist das so?

Neymar, Jude Bellingham, Bukayo Saka und auch der für die Nati nominierte GC-Akteur Dominik Schmid – die Liste von Spielern, die mit Löchern in den Stulpen spielen oder einmal gespielt haben, ist gross. Dabei handelt es sich aber nicht um ein Qualitätsproblem des Herstellers – es sind bewusst eingeschnittene Löcher in den Stutzen der Akteure. Doch warum das?

Der Grund: Die Sportler wollen so die Spannung auf ihre Wadenmuskeln besser abschwächen und so Verletzungen oder Schmerzen am Ende eines Spiels verhindern. Dominik Schmid meinte in einem früheren Interview: «Mir hat es in den Unterschenkeln einmal fast die Durchblutung abgestellt. Auch, weil die Socken neu waren. Vor dem nächsten Spiel dachte ich mir: Jetzt mache ich Löcher rein. Für mich ist es so viel besser.»