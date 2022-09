Mountainbike : Alessandra Keller leidet «brutal» und gewinnt den Gesamtweltcup

Die Spannung war vor dem Wochenende war gross. So stand in Italien die Entscheidung um den Gesamtweltcup im Mountainbike an. Die Schweiz kann sich freuen.

Die Schweizer Mountainbike-Fahrerin Alessandra Keller gewinnt den Gesamtweltcup. Damit feiert sie an diesem Wochenende in Val di Sole (Italien) den ganz grossen Erfolg. Die 26-Jährige konnte am Samstag bereits ihre Führung in der Short-Track-Wertung verteidigen und sich den Weltcup in dieser Disziplin sichern.

Das Rennen am Sonntag war äusserst spannend. Denn bereits vor dem Rennen wurde es kurzzeitig hektisch. So hiess es, dass die Führende der Gesamtwertung, die Niederländerin Anne Terpstra, aus gesundheitlichen Gründen auf den Start verzichten würde. Das erwies sich jedoch als falsch. Sie startete, gab aber später im Rennen auf. Folglich hatte sie nichts mit dem Ausgang des Rennens und des Gesamtweltcups zu tun.

«Wusste, ich muss Gas geben»

Und so war die Bahn frei für Keller, die am Ende Sechste wurde. Pauline Ferrand-Prévot gewann derweil das Rennen vor Loana Lecomte und Jolanda Neff, die zum Abschluss der Saison ihren 26. Podestplatz im Cross Country holte. Für die 26-jährige Keller ist der Triumph im Gesamtweltcup der grösste Erfolg in ihrer Karriere.

Nach dem Rennen war sie überglücklich. Gegenüber SRF sagte Keller: «Es war brutal hart, vor allem in der letzten Runde habe ich brutal gelitten. Doch ich wusste, ich muss Gas geben für diesen Erfolg. Und das habe ich gemacht und ich habe es geschafft!» Der Erfolg im Gesamtweltcup habe sie während des gesamten Rennens im Kopf gehabt. «Ich wurde immer informiert, was der Stand ist. Das war für mich mega wichtig», so Keller.

Schurter folgt am Nachmittag

Für die Schweiz kann es später am Nachmittag noch besser werden. Denn vor dem Cross-Country-Rennen der Männer stellt sich die Frage: Folgt nach dem 10. WM-Titel auch der achte Sieg im Gesamtweltcup für Nino Schurter? Er geht als Führender des Gesamtweltcups in den letzten Renntag, seine Chancen sind also gut.