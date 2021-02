Einer der Beschuldigten hatte das Opfer per Facebook kontaktiert und ihr die grosse Liebe vorgegaukelt.

Zwei Schweizer müssen sich wegen eines Millionenbetrugs vor dem Amtsgericht in Dornach verantworten.

Die beiden wurden nun angeklagt und werden sich vor dem Amtsgericht in Dornach verantworten müssen.

Um insgesamt 4,5 Millionen Franken und ihre grosse Liebe wurde eine vermögende Frau von einem heute 36-jähriger Schweizer und seinem heute 42-jähriger Kollegen gebracht. Gegen die beiden Tatverdächtigen hat die Solothurner Staatsanwaltschaft Anklage wegen mehrfachen Betrugs und weiterer Delikte erhoben, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Im Frühjahr 2013 nahmen der heute 36-jährige nach Absprache mit seinem heute 42-jährigen Kollegen über Facebook Kontakt mit der Frau auf. «Sie spielten ihr die grosse Liebe vor», so die Staatsanwaltschaft, erschlichen sich so ihr Vertrauen und empfahlen ihr mit Aussichten auf den grossen Gewinn in die Firma des heute 42-jährigen Schweizers zu investieren.