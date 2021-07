Extremwetter - «Der Grundwasserstand ist bereits hoch – eine sehr heikle Lage»

Am Mittwoch wurde für mehrere Schweizer Seen die höchste Hochwasserwarnstufe ausgerufen. Bafu-Hydrologe David Volken erklärt, was uns aufgrund der anhaltenden Niederschläge die nächsten Tage erwartet.

Die Wasserstände sind schweizweit hoch: In Luzern ist der Vierwaldstättersee bereits über das Ufer geschwappt. 20M

Darum gehts Schweizweit herrscht momentan grosse Hochwassergefahr.

Für den Bieler- und Thunersee wurde die höchste Warnstufe ausgerufen.

Auch in den kommenden Tagen sind erneut starke Niederschläge angekündigt.

Hydrologie-Experte David Volken erklärt, was die neuesten Wetterentwicklungen bedeuten.

Herr Volken, die kommenden Tage sind erneut starke Niederschläge angekündigt. Was bedeutet das für die Seen und Flüsse?Die Niederschläge fallen stärker aus als ursprünglich geplant, von Mitternacht bis Freitag um 18 Uhr kommen mancherorts nochmals 50 bis 80 Millimeter Niederschlag hinzu. Der Grundwasserstand ist aber bereits jetzt sehr hoch: Es herrscht deswegen eine sehr heikle Lage. Die Situation ist extremer ausgefallen, als in den vergangenen Tagen prognostiziert wurde, deswegen wird jetzt mancherorts die höchste Hochwasserwarnstufe fünf ausgerufen.

Was bedeutet die Gefahrenstufe 5?Sehr grosse Überschwemmungsgefahr, unter anderem könnten Dämme nicht mehr halten und man soll sich nicht an Seen und Flüssen aufhalten. Die Böden sind wegen des Regens der vergangenen Tage bereits wie ein Schwamm komplett vollgesogen. Wenn es nochmals zu Niederschlägen kommt, sind sie nicht mehr aufnahmefähig und es wird zu schnellen Abflussreaktionen kommen. Für den Thuner-, Vierwaldstätter- sowie den Bielersee gilt neu Stufe fünf, der Brienzersee, die Aare sowie der Rhein bei Basel erhalten die Stufe vier. Solch flächendeckende Hochwasserwarnungen gab es zuletzt im Jahr 2007.

Dr. David Volken ist am Bundesamt für Umwelt BAFU als Hydrologe in der Sektion hydrologische Vorhersagen tätig. Privat

Wie bereiten sich Städte und Dörfer darauf vor?Schweizweit hat man sich bereits in den vergangenen Tagen mit Schläuchen und Sandsäcken für den kommenden Regen gewappnet, die Einsatzkräfte sind auf Abruf bereit. Es geht darum, die kritischen nächsten Tage möglichst glimpflich über die Bühne zu bringen. Aktuell sollten die Vorsichtsmassnahmen die kommenden Wassermengen abfangen können, irgendwann werden aber auch diese Vorkehrungen erschöpft sein.

Ist die Situation schon mit dem Unwetterjahr 2005 vergleichbar?2005 war der Wasserstand nochmals um einiges höher als aktuell. Heute sind wir aber auch besser auf die Wassermengen vorbereitet als 2005, man hat aus den Schäden von damals gelernt: Es wurden seither viele Investitionen getätigt, Vorkehrungen getroffen und beim Bund neue Stellen zur Abfluss- und Wetterüberwachung geschaffen. Dieser Einsatz macht sich nun bezahlt.

Was sollte man nun als Privatperson beachten?Man muss sich unbedingt an die Anweisungen der Behörden halten. Dazu gehört aktuell nicht an Fliessgewässer zu gehen. Die Flüsse verhalten sich dynamisch, unberechenbar und haben eine enorme Kraft: Das kann schnell zu tödlichen Unfällen führen. Man soll sich laufend über das Radio, das Bafu und MeteoSchweiz über die neuesten Entwicklungen informieren und sich an Vorschriften halten. Wer zuhause kritische und exponierte Stellen hat, sollte präventiv Objektschutz betreiben.

Ist eine Besserung der Wetterlage in Sicht?Ab Montag sollten die Niederschlagsmengen wieder abnehmen. Die Fliessgewässer sowie die Seen werden je nach Region voraussichtlich am Wochenende den Wasserhöchststand erreichen. Die Wettermodelle sind zurzeit jedoch sehr unsicher und Prognosen sind schwierig zu machen. Hochwasserwarnungen werden wir voraussichtlich noch mindestens die nächsten zwei Wochen aussprechen, denn es wird lange dauern, bis sich die Wassermassen in den Seen auf der Alpennordseite wieder abgebaut haben.

UNWETTERWARNUNGEN IN DER SCHWEIZ Wo informiere ich mich über aktuelle Unwettergefahren? - Auf Alert Swiss findest du alle Warnungen zu Katastrophen und Notlagen in der Schweiz. Der Dienst des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz ist auch als App verfügbar. Push-Mitteilungen informieren über aktuelle Gefahren in deiner Nähe. - Aktuelle Gefahren und Handlungsempfehlungen findest du ausserdem auf der Webseite Naturgefahren des Bundes. - Gesamtschweizerische Informationen zu potenziellem Hochwasser sind in der Hochwasser-Risikokarte des Bundesamtes für Umwelt einsehbar.