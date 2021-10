Augenbrauen Styling: Mit Seife werden die Brauen voll und geschwungen

Im Laufe der Zeit waren sie mal schmal, mal breit, mal abrasiert – Augenbrauen haben schon so manchen Trend mitmachen müssen. Aktuell liegt ein voller, natürlicher Look im Trend. Wobei der ideale Schwung nach oben und die makellose Fülle oft nicht wirklich natürlich sind.

Man soll es nicht sehen, doch es steckt oft viel Arbeit und Budget in perfekten Brauen. Es wird nachgezeichnet, aufgefüllt, nach oben gebürstet und fixiert, jeweils mit einem Produkt pro Schritt. Doch jetzt soll das alles passé sein – nur dank eines billigen Stücks Seife.

Brauen-Beauty mit Seife

Richtig gelesen, die sogenannten Soap Brows sind der neueste und simpelste Trend auf dem Brauen-Markt. Statt teuren Beautyprodukten kommt hier ein handelsübliches Stück Seife zum Einsatz. Einzige Bedingung: Das Stück sollte aus Glycerin sein. Dadurch bleibt sie transparent und färbt nicht ab. Denn – du hast es dir vielleicht schon gedacht – die Seife landet direkt in den Brauen.

Mit einem Brauenbürstchen aufgetragen soll sie die feinen Härchen verdicken und in die richtige Richtung biegen. Danach trocknet die Seife und die Brauen bleiben den ganzen Tag lang an Ort und Stelle. Ist das wirklich so einfach? Wir haben es getestet und müssen sagen: Ja.