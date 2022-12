Wer ist der freigelassene «Händler des Todes» Viktor But?

1 / 9 Am Donnerstag wurde bekannt, dass Viktor Bout, der als «Händler des Todes» bekannt wurde, im Rahmen eines Gefangenenaustauschs zwischen den USA und Russland freikommen wird. IMAGO/ZUMA Wire Bout bewaffnete Rebellen und Warlords in einigen der blutigsten Konflikten der Welt, baute zu diesem Zweck eine beachtliche Flugzeugflotte und Infrastruktur auf und nahm nebenbei mehr als sechs Milliarden Dollar ein. REUTERS Bout war 2012 in den USA zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden. REUTERS

Darum gehts Am Donnerstag beschlossen die USA und Russland einen Gefangenenaustausch: der russische Waffenhändler Viktor Bout gegen die US-amerikanische Basketballspielerin Brittney Griner.

Im April 2012 war Bout in den USA zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt worden.

Er bewaffnete Rebellen und Warlords in einigen der blutigsten Konflikten der Welt und verdiente dabei ein Vermögen.

Der wohl berüchtigtste Waffenhändler der Welt ist wieder frei: US-Präsident Joe Biden autorisierte am Donnerstag die Freilassung des Russen Viktor Bout, im Gegenzug entliess Russland die Profi-Basketballerin Brittney Griner aus dem Gefängnis. Damit endet eine lange Haftstrafe für den als «Händler des Todes» bekannt gewordenen Viktor Bout. Bereits Donnerstagabend ist er gemäss der Nachrichtenagentur AFP in Russland angekommen und hat seiner Familie gesagt, alles sei in Ordnung.

Doch wie kam Bout, dessen Lebensgeschichte sogar einen Hollywood-Film inspirierte, zu seinem Ruf? Kurz zusammengefasst: Er bewaffnete Rebellen und Warlords in einigen der blutigsten Konflikten der Welt, baute zu diesem Zweck eine beachtliche Flugzeugflotte und Infrastruktur auf und nahm mit seinen Taten nebenbei angeblich mehr als sechs Milliarden Dollar ein.

Agenten gaben sich als potenzielle Waffenkäufer aus

2010 lieferte Thailand Viktor Bout an die USA aus, nachdem die US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA zwei Jahre zuvor eine verdeckte Operation gegen ihn begonnen hatte. Die Agenten verfielen zur Verhaftung auf eine List und gaben sich als potenzielle Waffenkäufer der Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens (Farc) aus. Die mittlerweile aufgelöste Farc wurde von den USA als terroristische Organisation eingestuft, wie die BBC schreibt. Bout soll versucht haben, Waffen im Wert von bis zu 20 Millionen US-Dollar, darunter Boden-Luft-Raketen für den Abschuss amerikanischer Hubschrauber, zu verkaufen.

Weitere zwei Jahre später, im April 2012, wurde er in den USA zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt – Bout wurde der Verschwörung zur Tötung von Amerikanern und US-Beamten, der Lieferung von Flugabwehrraketen sowie der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung für schuldig befunden. Bouts Behauptung, er sei lediglich ein Unternehmer mit einem legitimen internationalen Transportgeschäft, glaubte ihm das Geschworenengericht in New York nicht.

Waffenschieber für Al-Qaida und Taliban

Bout – ein russischer Staatsbürger, der im sowjetisch regierten Tadschikistan geboren wurde – begann seine Karriere im Luftverkehr in den frühen 1990er-Jahren, nach dem Fall der Sowjetunion. Gemäss einem Buch aus dem Jahr 2007, das «Merchant of Death» heisst, startete Bout sein Waffengeschäft mithilfe zurückgelassener Sowjet-Militärflugzeuge. Über unzählige Scheinfirmen habe Bout damit begonnen, Waffen in die vom Krieg zerrissenen Teile Afrikas zu schleusen.

Medienberichten im Nahen Osten zufolge war er auch ein Waffenschieber für Al-Qaida und die Taliban, zudem soll er beide Seiten im angolanischen Bürgerkrieg bewaffnet haben. Überhaupt wird ihm vorgeworfen, Warlords und Regierungen von der Zentralafrikanischen Republik und der Demokratischen Republik Kongo bis zum Sudan und Libyen beliefert zu haben.

Waffen für afrikanische Kriegsgebiete

Den Ausdruck «Händler des Todes» (im englischen Original: «Merchant of Death») prägte der britische Aussenminister Peter Hain. Dieser sagte 2003 nach der Lektüre eines Berichts über Bout: «Er ist der führende Händler des Todes, der die Hauptleitung für Flugzeuge und Nachschubrouten darstellt, die Waffen von Osteuropa, vor allem Bulgarien, Moldawien und der Ukraine nach Liberia und Angola bringen.»

Bereits in den 2000er-Jahren gingen die USA gegen Bout vor und froren sein Vermögen ein, aber er konnte strafrechtlich noch nicht belangt werden. Erst die Aktion der DEA-Agenten in Thailand änderte dies, und nach der Verhaftung begann ein langwieriges Gerichtsverfahren, um Bout in die USA zu bringen. Dieser gab stets an, das Vorgehen der USA sei politisch motiviert.

Lawrow stand immer zu ihm

Die russischen Behörden unterstützten Bout während der gesamten Zeit. Aussenminister Sergei Lawrow hatte versprochen, sich für seine Rückkehr nach Russland einzusetzen, und bezeichnete die Entscheidung des thailändischen Gerichts als «ungerecht und politisch», schreibt die BBC.

Im Film «Lord of War» aus dem Jahr 2005 mit Nicholas Cage in der Hauptrolle entkommt der Anti-Held am Ende der Justiz. In Wirklichkeit sass Bout jedoch seit seiner Verurteilung 2012 in einem US-Gefängnis – und kommt nun offenbar bald frei.