Fortnitemares – Der Halloween-Event in «Fortnite» hat begonnen

Der Kampf gegen die Würfel

Epic Games kündigte bereits eine neue Waffe an: den Doppel-Scheusaljäger. Den Scheusaljäger, eine einhändige Armbrust, kennen «Fortnite»-Spielerinnen und -Spieler bereits. Bei der doppelten Variante hält man, wie der Name vermuten lässt, zwei kleine Armbrüste in den Händen, was eine schnellere Schiessgeschwindigkeit ermöglicht. Die Doppel-Scheusaljäger können in Truhen und Versorgungsballons gefunden werden, kommen jedoch in kompetitiven Matches nicht vor. Die Waffen verursachen besonders hohen Schaden an Würfel-Scheusalen, welche es im Event zu jagen gilt.