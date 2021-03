Schauspielerin und Lifestyle-Unternehmerin Gwyneth Paltrow (48) wendet sich in einer feinfühligen Botschaft an die Betroffenen: «Ich sende heute viel Liebe an die asiatisch-amerikanische Gemeinschaft. Ihr macht unser Land besser, wir lieben euch».

Dua Lipa (25), Popstar der Stunde, schreibt in einem emotionalen Statement in ihrer Instagram-Story: «Jetzt reicht es!!! Ich bin es leid, morgens mit solch schrecklichen Nachrichten aufzuwachen. Wann werden wir lernen, Leute menschlich und mit Würde zu behandeln. Niemand sollte sterben, nur weil er oder sie eine andere Hautfarbe hat. Ich bin traurig und untröstlich, dass dies der asiatischen Gemeinschaft widerfährt und ich stehe an eurer Seite.»

Weiter schreibt die «X Men»-Darstellerin: «Man versucht so zu rechtfertigen und zu rationalisieren, was er getan hat, statt die Tat beim Namen zu nennen: Ein Hassverbrechen gegen asiatische Frauen», so Olivia weiter und fügt an: «Eine ganze Population lebt bedroht. Asiatische Menschen in den USA werden zur Zielscheibe. Wir brauchen Hilfe, bitte».