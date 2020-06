Ferrari-Falschparker

«Der hat die Abstandsregel nicht richtig verstanden»

Offensichtlicher extra zwei Parkplätze für sich beanspruchen geht nicht: Auf Facebook sorgt ein Ferrari-Falschparker für Erstaunen und Ärger.

Falsch, wie dieses Auto in Pratteln parkt.

«Mir fällt gerade das Wort für diesen Autofahrer nicht ein»: Das ist der Tweet, der am Samstag Mittag abgesetzt wurde, zusammen mit einem Bild, das einen Ferrari mit einer Nummer aus der Zentralschweiz zeigt, der zwei Parkfelder für sich alleine beansprucht. Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Hier die besten Reaktionen auf Twitter:

Und dann gibt es Kommentierer auf Twitter, die wissen, warum man so parkt. Weil man eigentlich gar nicht anders kann. Denn: «Das sind dieselben, die auf der Autobahn ausschliesslich auf der mittleren Spur fahren. Kommen sie schliesslich an, sind sie dermassen auf dem Mitte-Trip, das sie auch dort nur noch in der Mitte von zwei Streifen parkieren können.»