Neue Amazon-Serie - «Der Herr der Ringe» schockiert Neuseeland mit Umzug

Das ist «Der Herr der Ringe»:

«Der Herr der Ringe» (englischer Originaltitel: «The Lord of the Rings») ist eine Romanreihe des verstobenen britischen Schriftstellers John Ronald Reuel Tolkien. Die Bücher zählen zu den erfolgreichsten Romanen des 20. Jahrhunderts und sind ein Klassiker der Fantasy-Literatur. Die Geschichte spielt in der Fantasiewelt Mittelerde. Dabei ist die Geschichte in sich geschlossen und zugleich eine Fortsetzung des Kinderbuchs «Der Hobbit» von J.R.R. Tolkien. Die Romane dienten als Vorlage für die mit 17 Oscars prämierte Filmtrilogie, die 2001 bis 2003 erschienen ist. Alle Filme wurden in Neuseeland gedreht.