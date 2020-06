Walensee

«Der Hilfeschrei war sehr schlecht zu verstehen»

Eine Leser-Reporterin hat am Montag am Walensee eine Suchaktion der Rega mitverfolgt. Die Kantonspolizei St. Gallen ist mit Tauchern und Drohnen vor Ort.

Die 21-jährige Leser-Reporterin aus Graubünden war am Montag am Walensee Baden, als sie aus der Ferne einen Hilfeschrei wahrnahm. «Die Person schrie ‹Hilfe›, aber es war sehr schlecht zu verstehen», sagt die 21-Jährige. Ob es die Stimme eines Mannes oder eine Frau war, habe sie nicht erkennnen können.

Laut ihrem ebenfalls 21-jährigen Freund seien kurz nach dem Schrei die Polizei und die Rega aufgetaucht. «Dann kamen auch noch zwei Polizeiboote dazu», ergänzt er. Was genau passiert sei und wer gesucht werde, wissen die beiden nicht.

Taucher, Rega und Drohne im Einsatz

Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt einen Einsatz am Walensee und die Suche nach einer vermissten Person. «Wir haben um 15.30 Uhr die Meldung erhalten, dass Hilfeschreie auf dem See zu hören sind», so Krüsi. Deshalb wurde die Seerettung aufgeboten zur Suche nach einer vermissten Person. «Auch Taucher und die Rega sind im Einsatz sowie eine Drohne.» Um wen es sich bei der vermissten Person handle, weiss die Polizei nicht. Der Einsatz läuft noch.