Frisuren-Trend: Der Hime Cut ist der verrückteste Haarschnitt des Sommers

Was ist der Hime-Haarschnitt?

Daher kommt der Trend

Der Hime Cut ist alles andere als neu. Seinen Ursprung hat er in der japanischen Heian-Ära von 794 bis 1185. Damals liessen Mädchen und Frauen ihre Haare so lang wie möglich wachsen, um dem Schönheitsideal zu entsprechen. Mit einer Schere kamen sie dementsprechend selten in Berührung – mit einer Ausnahme: Jeweils zu ihrem 20. Geburtstag nahmen die Frauen an einer Zeremonie namens Binsogi teil. In ihr wurden die Haare um die Ohren herum gekürzt. Und geboren war der Hime (Deutsch: Prinzessin)-Schnitt.