Hirsch-Invasion in Visp VS – «Der Hirsch hat meinen Garten angeknabbert»

In Visp im Kanton Wallis wurden in der Nacht auf Dienstag zwei Hirsche auf der Strasse gesichtet. 20-Minuten-Leserin Myriam Henzen hat die beiden Tiere vor ihrem Haus beobachtet und Fotos gemacht. «Ich habe ein Knistern gehört und als ich auf die Strasse blickte, sah ich schon den ersten Hirsch. Der zweite folgte wenig später. Als ich dann die Fotos gemacht habe, schaute mir einer der Hirsche fast eine ganze Minute lang in die Augen.» Bei den Hirschen auf den Bildern handle es sich um männliche Rothirsche, erklärt Sascha Wellig, Biologe von der Dienststelle für Jagd, Fischerei und Wildtiere des Kantons Wallis. «Diese Art kommt in der Schweiz sehr häufig vor.»

Die beiden Hirsche liessen sich durch die Beobachterin nicht abschrecken und erkundeten die Gegend. «Wir wohnen seit 25 Jahren in Visp, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Es war ein schönes Erlebnis», sagt Henzen zu 20 Minuten. Dass ein Hirsch in Siedlungen eindringt, kann laut Wellig durchaus vorkommen. Im Winter kämen die Tiere aus höheren Lagen in tiefere, wodurch sie automatisch auch näher bei den Siedlungen wären. Weiter meint der Biologe: «Wenn die Leute beispielsweise Abfälle beim Kompost hinterlassen, lockt das die Wildtiere an. Aber auch in Gärten finden Hirsche etwas zu fressen.»