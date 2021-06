Zuber mit neuer Bestmarke - Der historische Nati-Sieg gegen Frankreich war ein Spiel der Rekorde

Gavranovic erzielte den Ausgleich kurz vor Schluss. SRF

Darum gehts Die Schweiz gewinnt gegen Frankreich und steht im EM-Viertelfinal.

Es ist eine historische Leistung der Nati.

So gewinnt sie erstmals ein Elfmeterschiessen.

Und Steven Zuber sorgte für einen EM-Rekord.

Was war das für ein Fussballspiel? Was war das für eine historische Leistung? Erstmals seit 1954 übersteht die Schweizer Nati eine K.o.-Runde an einer EM oder WM. Ja, mit einer heroischen Leistung erkämpfte sich die Mannschaft den Einzug in den Viertelfinal. Durch das 5:4 (3:3, 3:3, 1:0) vom Punkt versetzte die Nati die gesamte Schweiz in Ekstase. Und wie! Tausende Menschen feierten auf der Strasse, sangen: «Hopp Schwiiiz!» und zündeten Pyros. Auf den Strassen gab es Autokolonnen und Hupkonzerte.

Doch nicht nur der Sieg war bombastisch. Nein, auch ein paar Statistiken lassen viele Fussballfans, wohl nicht nur jene aus der Schweiz, verblüfft zurück. Wir zeigen dir die interessantesten Fakten!

Die Nati gewinnt endlich ein Elfmeterschiessen

Bisher war die Nati an den Endrunden nie erfolgreich im Penaltyschiessen. Wirklich. Bei der WM 2006 verlor die Schweiz 0:3 im Elfmeterschiessen gegen die Ukraine (Marco Streller, Tranquillo Barnetta, Ricardo Cabanas trafen allesamt nicht). Und dann, zehn Jahre später, bei der Euro 2016, mussten die Schweizer erneut in einem Elfmeterschiessen antreten – diesmal gegen Polen. Und wieder verloren sie, dieses Mal 4:5 (Granit Xhaka verschoss den entscheidenden Elfmeter). Doch gegen Frankreich war es endlich soweit. Ausgerechnet gegen den Weltmeister gewann die Nati ihr erstes Penaltyschiessen der Historie.

Haris Seferovic, das Kopfball-Ungeheuer

Haris Seferovic gewann nur zwei Luftduelle im EM-Achtelfinal gegen Frankreich. Es waren jedoch zwei enorm wichtige Luftduelle, aus denen er als Sieger hervorging. Der Stürmer von Benfica Lissabon erzielte nämlich das 1:0 der Nati mit dem Kopf – und in der zweiten Halbzeit den 2:3-Anschlusstreffer. Nach dem Spiel sagte er im Interview: «Wir haben heute gefightet. Jeder einzelne von uns. Der, der keine Energie mehr hatte, ging vom Platz. Der, der reingekommen ist, hat gekämpft für das Team. Richtig realisieren kann ich es aber noch nicht. Wir haben heute Geschichte geschrieben.»

Seferovic brachte die Schweiz in Führung. SRF

Franzosen-Goalie Hugo Lloris ist kein Elfmeter-Keeper

Als Ricardo Rodriguez in der zweiten Halbzeit den Penalty zum möglichen 2:0 für die Schweiz verschoss, die Franzosen danach innert weniger Minuten das Spiel drehten und die Partie total auf den Kopf stellten, hatten wohl viele Schweizer Fans Angst. Angst vor dem Ausscheiden. Einer, der sich in jenem Moment wohl freute, war Goalie Hugo Lloris. Der Franzose hielt nämlich im blauen National-Trikot erstmals seit neun Jahren einen Penalty. Im Elfmeterschiessen konnte der 34-Jährige dann aber nicht erneut beweisen, dass er zum Penalty-Killer mutiert ist. Lloris hielt keinen einzigen Ball. Ganz im Gegensatz zu Yann Sommer! Er hielt den entscheidenden Elfmeter von Kylian Mbappé.

Granit Xhaka, das Pass-Monster

Granit Xhaka führte die Nati zum Sieg gegen Frankreich. Auch wegen ihm schaffte die Nati Historisches. Kurz vor der Verlängerung packte sich der Nati-Captain die Mannschaft und bildete einen Kreis. «Wir haben verdient, Geschichte zu schreiben. Konzentriert, ruhig – wir machen das», so der Nati-Anführer. Nach der Partie wurde der 28-Jährige als «Man of the Match» ausgezeichnet. Verdient. Beispiele gefällig? Nun – Xhaka zog die Fäden im Mittelfeld – und das phänomenal. In der ersten Halbzeit machte er nur einen Fehlpass, 33 von 34 Pässen kamen an. Und nach der Partie war klar: Xhaka machte die meisten Pässe, die meisten Pässe in Richtung gegnerischen Strafraum und die erfolgreichsten langen Pässe. Kurz: Ohne Xhaka hätte die Nati wohl weitaus weniger Chancen gegen Frankreich gehabt!

Bollwerk – die Schweizer Abwehr stand felsenfest

Die Schweizer Abwehr stand gut, sie liess über die gesamte Partie hinweg wenig zu. Zumindest wenn man die Minuten nach dem verschossenen Penalty von Ricardo Rodriguez ignoriert. So leistete Antoine Griezmann beispielsweise in der ersten Halbzeit gute Arbeit, aber den Ball berührte er in den ersten 45 Minuten kein einziges Mal im Schweizer Strafraum. Und: Die Franzosen schossen in der ersten Hälfte der Partie kein einziges Mal auf das Tor von Yann Sommer!

Steven Zuber sorgte für einen EM-Rekord

Steven Zuber spielte unglaublich. Er bereitete den ersten Treffer durch Haris Seferovic vor und überzeugte auch sonst. Der Assist zum 1:0 war bereits sein vierter an der diesjährigen Europameisterschaft. Rekord! Und zwar ein historischer. So gab es noch nie einen Spieler seit der Datenerfassung im Jahr 1968, dem an einer EM vier Vorlagen gelangen. Und das Beste: Bei Zuber könnten ja sogar noch mehr dazukommen. Vielleicht bereits am Freitagabend um 18 Uhr gegen Spanien (live bei uns im Ticker).

Zuber zeigte gegen Frankreich eine sehr gute Partie. Getty Images

Vladimir Petkovic egalisiert Uralt-Rekord

Nationalcoach Vladimir Petkovic stand gegen Frankreich zum 77. Mal an der Seitenlinie. Er egalisierte damit den Rekord von Karl Rappan, der zwischen 1937 und 1963, verteilt auf vier Perioden, Schweizer Nati-Coach war. Von den bisherigen 77 Spielen hat Petkovic 42 gewonnen. Darunter das 2:0 gegen die Portugiesen, wenige Wochen nach deren EM-Titel. Oder das 5:2 in der Nations League gegen Belgien. Oder eben am Montagabend im EM-Achtelfinal gegen Frankreich. Nach dem Spiel gegen Spanien am Freitag wird der 57-Jährige alleiniger Nati-Coach-Rekordhalter sein.

Lustige Anekdote dazu: ZDF-Fussballexperte Sandro Wagner verglich den Coach am Montagabend mit einem Schauspieler. Wagner sagte: «Vladimir Petkovic coacht brutal gut. Er erinnert mich immer wieder an den Schauspieler aus ‹Die nackte Kanone›» (Leslie Nielsen, Red.).

Partie sorgte für Rekord-TV-Quote in Frankreich

Der im überraschenden Achtelfinal-Aus endende Penalty-Krimi von Weltmeister Frankreich gegen die Nati hat in Frankreich für eine Rekordquote im Fernsehen gesorgt. Durchschnittlich 16,34 Millionen Franzosen sahen die Übertragung der Partie bei TF1, was eine Einschaltquote von 63,3 Prozent bedeutete. Damit wurde der Wert des letzten Vorrundenspiels gegen Portugal (2:2) übertroffen. Die damaligen 15,59 Millionen Zuschauer hatten für die beste Einschaltquote einer Sendung im französischen Fernsehen seit drei Jahren gesorgt. Das erste Gruppenspiel gegen Deutschland (1:0) hatten 15,1 Millionen Franzosen gesehen.

Mbappé ohne Durchschlagskraft

Weltmeister Kylian Mbappé verschoss gegen die Nati nicht nur den entscheidenden Penalty, der 22-Jährige hatte auch sonst eine EM zum Vergessen. Denn der PSG-Stürmer schoss mit 14 Versuchen so oft auf das gegnerische Tor wie kein anderer Spieler – und reüssierte nicht ein einziges Mal.

Und noch ein positiver Fakt für Les Bleus

Karim Benzema gelangen gegen die Schweiz zwei Tore. Damit ist er erst der dritte Spieler, der an einer EM für Frankreich einen Doppelpack erzielte. Und er zog mit Zinédine Zidane mit 31 Nationalmannschafts-Toren gleich.

