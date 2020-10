Am Wochenende startet der Ski-Weltcup in die neue Saison.

Irgendwann muss diese Frage kommen im Gespräch mit Marco Odermatt. Wer wie er 2018 als erster Skifahrer fünfmal Gold an der Junioren-WM holte und sich in rasantem Tempo im Weltcup etablierte, wer so viel Talent mitbringt, der schürt Erwartungen.

Hatte er im März 2019 seine ersten Weltcup-Podestplätze im Riesenslalom eingefahren, feierte er im vergangenen Dezember im Super-G von Beaver Creek seine Siegpremiere. Zu den Favoriten will sich Odermatt vor dem ersten Riesenslalom am Sonntag in Sölden trotzdem nicht zählen. Er formuliert es so: «Ich bin sicher in der erweiterten Weltspitze angekommen.» Und schiebt nach: «Wenn man ein-, zweimal auf dem Podest war, will man nicht Zehnter werden.»