Nächste Woche wird an der HSG abgestimmt, ob die Studentenschaft in Studierendenschaft umbenannt werden soll. Dafür wurde eine Urabstimmung lanciert. Der ehemalige Präsident der Studentenschaft wollte den Namen nicht ändern, da dies Kosten im sechsstelligen Bereich verursachen würde.

Darum gehts Die Studentenschaft der HSG soll in Studierendenschaft umbenannt werden.

Damit wäre der Name geschlechtsneutral.

Der Verein SHSG wehrte sich mit zuweilen struben Argumenten gegen die Umbenennung.

Im Dezember wurden Unterschriften gesammelt, um eine Urabstimmung durchzuführen.

Lanciert wurde die Abstimmung vom Redaktor, dessen Beitrag nicht im Studierendenmagazin «Prisma» erschien.

Im vergangenen September wurde bekannt, dass ein Studierender an der Universität St. Gallen sich zu Wort gemeldet hatte, dass sein Artikel nicht im Studierendenmagazin «Prisma» veröffentlicht werde. Im besagten Artikel, der 20 Minuten vorliegt, wird die gendergerechte Sprache an der HSG thematisiert und darauf Bezug genommen, dass die Studentenschaft (SHSG) nicht alle Studierende einschliessen würde und deshalb in Studierendenschaft umbenannt werden soll. Das Thema der Namensänderung kam bei einer Debatte im Studentenparlament zum Vorschein. Dort wurde beraten, ob man im Vernehmlassungsverfahren zum Universitätsgesetz gegenüber dem kantonalen Bildungsdepartement verlangen soll, dass man Studentenschaft in Studierendenschaft umbenennt.

Sechsstelliger Betrag für die Änderung weniger Buchstaben

Dass man den Namen nicht ändern wolle, hänge mit den Kosten zusammen, so der damalige SHSG-Präsident Florian Wussmann. Gemäss Wussmann würde eine Umbenennung 7000 Arbeitsstunden oder knapp 180’000 Franken kosten, um den Namen der SHSG zu ändern. Nach mehrmaligen Nachfragen des Redaktors erhielt er keine Antwort, wie diese Kostenkalkulation entstand. Schlussendlich wurde sogar mit rechtlichen Schritten gegen ihn gedroht.

An einer Redaktionssitzung des «Prisma» wurde beschlossen, das der Artikel nicht zu veröffentlichen sei. Dies sei nicht aus Zensurgründen geschehen. «Der Artikel entsprach nicht den formalen Ansprüchen, um in der im September erscheinenden ‹Prisma›-Ausgabe abgedruckt zu werden. Der Artikel war zu kurz, ein Bild wie auch Bildunterschrift fehlten, sodass eine halbe Heftseite leer geblieben wäre», schrieb damals Jana Pensa, Präsidentin von «Prisma», auf Anfrage von 20 Minuten Zudem wurde an einer ausserordentlichen Generalversammlung entschieden, den Redaktor von «Prisma» auszuschliessen. Er beschwerte sich gegen den Entscheid, und die Rekurs-Stelle der Studentenschaft hob diesen Beschluss wieder auf.

Zum Ausschluss des Redaktors möchte das «Prisma» keine Stellung nehmen. Doch man werde die Abstimmung verfolgen. «Wie die Abstimmungen ausgehen werden, hängt nun von den Stimmen der Studierenden ab. Das ‹Prisma› nimmt hier eine neutrale Perspektive ein», schreibt Jana Pensa, Präsidentin von «Prisma».

Nächste Woche wird abgestimmt

Nun geht die Debatte um eine gendergerechte Umbenennung der SHSG in die entscheidende Runde. Der Redaktor nahm die Sache selbst in die Hand und fing an, Unterschriften für eine Urabstimmung zu sammeln. Im Dezember wurden innerhalb weniger Tage die nötigen 100 Unterschriften gesammelt, um die Abstimmung durchzuführen, welche laut dem «Tagblatt» (Bezahlartikel) nächste Woche stattfinden wird.

Die Unterschriften mussten, trotz Pandemie, schriftlich gesammelt werden, was im Dezember gemacht wurde. «Wir versuchten, so gut es ging die Hygienebestimmungen zu befolgen», so der Redaktor und Urheber der Abstimmung, der anonym bleiben möchte, gegenüber 20 Minuten. So hatte man immer Desinfektionsmittel bereit und desinfizierte auch die Stifte. «Ich freue mich sehr, dass die Abstimmung nun zustande gekommen ist», sagt der Redaktor.

Die Studentenschaft wäre bereit für eine allfällige Namensänderung. Bereits vor der Initiierung der Abstimmung seien diverse Reformprojekte ausgearbeitet worden. «Im Kontext der gegenwärtigen Universitätsgesetzrevision hätten wir grundsätzlich die Möglichkeiten, eine potenzielle Namensänderung sukzessive zu integrieren», sagt Mertcem Zengin, Präsident der SHSG.

Es sei ein Anliegen, dass die Studierenden offen über diese Identitätsfrage diskutieren und letztlich entscheiden könnten, was durch die Urabstimmung gewährleistet wird. «Das Ergebnis wird eine der beiden Optionen demokratisch legitimieren und unsere Verantwortung ist es, die Perspektiven der Studierenden zu bündeln und diese in optimaler Art und Weise zu vertreten», so Zengin. Zunächst müsse man aber das Resultat abwarten, bevor man konkrete Schritte unternimmt.

Redaktor gibt sich selbstkritisch

Er erachte es als wichtig, dass mit der Abstimmung eine Diskussion über die gendergerechte Sprache lanciert werden konnte. «Abgesehen vom Ausgang des Resultats ist dies ein Erfolg für mich und die anderen Studierenden», so der Redaktor. Die Debatte würde auch zeigen, dass das Thema die Studierenden bewegt. Es werde aber ein äusserst knapper Entscheid erwartet. «Das Thema ist sehr polarisierend», findet er.

Der Student gibt sich rückblickend auch selbstkritisch. «Alle Parteien hätten anders handeln können, so würde ich in Zukunft den direkten Dialog suchen», sagt er. Allen voran sei aber die Transparenz wichtig.

Das Resultat der Abstimmung wird am 12. März erwartet.