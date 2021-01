Jung-Dichterin beeindruckt an Inauguration : «Der Hügel, den wir erklimmen» – mit diesen Worten läuteten die USA eine neue Ära ein

Die 22-jährige Slam Poetin Amanda Gorman ist die jüngste Dichterin, die je bei einer Inaugurationsfeier aufgetreten ist. Ihr Gedicht «Der Hügel, den wir erklimmen» steht für Inklusion und den Beginn einer neuen Ära in den USA.

Amanda Gorman trat bei der Inaugurationsfeier in Washington auf.

Mit einem eindringlichen Aufruf zu Einigkeit und Versöhnung hat die 22-jährige afroamerikanische Dichterin Amanda Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden für Aufsehen gesorgt. Mit der Rezitation ihres Gedichts «The Hill We Climb» (auf deutsch: «Der Berg, den wir besteigen») bei der Vereidigungsfeier am Mittwoch nahm die junge Poetin unter anderem Bezug auf die Erstürmung des Kapitols durch wütende Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump am 6. Januar.