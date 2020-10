«The Masked Singer»Der Hummer lässt die Schale fallen

Der Hummer eröffnete die zweite Folge mit einer kraftvollen Performance von «Magic in the Air». Die vielen Moves und die sehr professionelle Choreografie liessen die Jury zuerst im Dunkeln tappen.

An den Kragen gings dem Hummer. Nach seiner Performance von «Magic in the Air» tippte das Rateteam zuerst auf einen Schweizer. Wegen des knalligen Auftritts und den ausserordentlichen Moves vermutete Moderatorin und Rateteam-Fixstern Sonja Zietlow (52), dass DJ Bobo (52) unter der Maske stecken könnte. Kollege Bülent Ceylan (44) tippte schliesslich auf Jochen Schropp (41).