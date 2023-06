Bayron: «Hund des Jahres» hat Kind in die Brust gebissen 

Bayron wurde am Sonntag zum «Hund des Jahres 2022» gekürt. Der sechsjährige Polizeihund griff 2021 ein kleines Kind an. Die Preisverleiherin wusste davon nichts.

1 / 2 Der Belgische Schäferhund-Malinois Bayron mit Hundeführerin Patricia Freudenberger. Kapo Jura Am Sonntag wurde Bayron zum «Hund des Jahres 2022» gekürt. Kapo Jura

Darum gehts Der Belgische Malinois-Schäferhund Bayron wurde zum Hund des Jahres 2022 gewählt.

Laut Recherchen von 20 Minutes hatte der Polizeihund im Jahr davor ein Kind attackiert.

Die Schweizerische Kynologische Gesellschaft (SKG), welche die Auszeichnung verleiht, hatte keine Kenntnis von dem Vorfall.

«Verschmust», «sehr lieb», «gehorsam und beschützerisch»: Die Kantonspolizei Jura spart nicht mit Lob für ihren Belgischen Malinois-Schäferhund Bayron. Der Stolz auf den vierbeinigen Assistenten kommt nicht von ungefähr: Am vergangenen Sonntag wurde Bayron von der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft (SKG) zum Hund des Jahres 2022 gekürt. In einer Herbstnacht hatte er in einem weitläufigen Waldstück anhand von Geruchsspuren eine gefährdete Person ausfindig gemacht, die in der Folge rechtzeitig gerettet werden konnte.

Nun aber stellt sich heraus: Der sechsjährige Polizeihund hat keine weisse Weste. Recherchen von 20 Minutes haben ergeben, dass Bayron im Juni 2021 ein Kind gewaltsam angegriffen und in die Brust gebissen hat. Die Kapo Jura bestätigt dies gegenüber der Zeitung. Der Vorfall habe sich bei einem privaten Besuch im Haus der Hundeführerin ereignet, sagt Sprecher Daniel Affolter. Die Polizistin habe umgehend ihre Vorgesetzten kontaktiert, diese wiederum hätten das Veterinäramt informiert. Ein Gutachten habe ergeben, dass Bayron als Polizeihund eingesetzt werden dürfe.

Sollte Bayron die Auszeichnung aberkannt werden? Nein, er hat den Preis trotzdem verdient! Ja, der Hundebiss und die Auszeichnung sind nicht miteinander vereinbar. Mir doch wurscht.

Ambivalente Sensibilität

Das Veterinäramt lässt gegenüber 20 Minutes verlauten, dass der Hund zum Zeitpunkt des Angriffs überarbeitet war. Man habe darum eine Verhaltensuntersuchung angeordnet. «Abschliessend gab es vor allem Empfehlungen zur Wachsamkeit. Das Tragen der Leine und des Maulkorbs wird in den Momenten vorgeschrieben, in denen es erforderlich ist», so Kantonstierarzt Flavien Beuchat. Weiter erklärt er: «Bayrons Sensibilität, die für die Polizei eine Stärke sein kann, kann neben der Arbeit auch Anlass zur Besorgnis geben.» Die Empfindsamkeit könne an einem Tag helfen, das Leben eines Kindes zu retten, an einem anderen Tag ein Risiko darstellen.

Dies sei ein bekanntes Problem bei Polizeihunden. Die Hundeführerin habe jedoch spezifische Schulungen zu diesem Thema absolviert und die Dienststelle habe sicherstellen können, dass die damals auferlegten Massnahmen eingehalten würden, sagt Beuchat.

«Hätte Auszeichnung nicht akzeptiert»

Für die Familie des angegriffenen Kindes sei der Vorfall sehr belastend. «Ich verstehe, dass die Betroffenen enttäuscht und sogar schockiert sind, dass wir diesem Hund einen Preis verleihen. Aber das sind zwei verschiedene Dinge. Wir verleihen ihm keine Auszeichnung für das Beissen, wir ehren ihn dafür, dass er ein Leben gerettet hat.»

Beim SKG sorgt die Beissattacke indes für Irritation. «Bayron wurde vom Schweizerischen Verband der Polizeihundeführer empfohlen. Falls ich diesen Preis nicht mehr zurückziehen kann, bereue ich natürlich, ihn verliehen zu haben. Ich werde um Erklärungen bitten, aber an der Stelle der Polizistin hätte ich die Auszeichnung nicht akzeptiert», sagt Präsident Hansueli Beer. In ihrer Medienmitteilung schrieb die Kantonspolizei Jura, dass Bayron bei Ferienpässen und Schulausflügen kleinen Kindern präsentiert worden sei. «In Anbetracht des Kontexts hätte ich das mit ihm nicht gemacht», so Beer.

Aktivier jetzt den Bern-Push! Nur mit dem Bern-Push von 20 Minuten bekommst du die aktuellsten News aus der Region Bern, Freiburg, Solothurn und Wallis blitzschnell auf dein Handy geliefert. Und so gehts: In der 20-Minuten-App tippst du rechts oben auf «Cockpit». Dort auf «Mitteilungen» und dann «Weiter». Dann markierst du bei den Regionen «Bern», tippst noch einmal «Weiter» und dann «Bestätigen». Voilà! Wir sind auch auf Instagram. Folg uns für Posts, Storys und Gewinnspiele aus der Region – und schick uns deine Bilder und Inputs: 20 Minuten Region Bern.