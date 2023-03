St. Margrethen: Hund stirbt beinahe an präparierten Würsten

Eine Hundebesitzerin aus St. Margrethen SG steht unter Schock. Am Wochenende wollte sie eigentlich nur mit ihrem Hund Gassi gehen. Der Spaziergang endete aber für ihren Hund «Joker» in einem zweitägigen Aufenthalt in einer Tierklinik. Der Hund einer guten Freundin, die auch dabei war, ist an den Folgen seiner Verletzungen gestorben. Der Grund: mit Reissnägeln präpariertes Fleisch.