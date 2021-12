Erdbeben in der Nordwestschweiz - «Der Hund gab an, es rüttelte – da war mir klar, es bebt»

Das Beben wurde in weiten Teilen der Nordwestschweiz verspürt. So auch in Obergösgen SO , zwischen Olten und Aarau, wo News-Scout C ottitto S alvator e (38) zuhause ist. «Ich wollte kurz nach Mitternacht auf der Terrasse eine rauchen, als mir auffiel, dass der Hund in der Nachbarschaft tobt und bellt wie wahnsinnig», sagt C ottitto . Dann rüttelte es plötzlich. «Wie wenn ein Zug vorbeifahren würde – doch die Bahnlinie liegt mehrere Kilometer von unserer Wohnung entfernt». Ein Zug konnte es also nicht gewesen sein.