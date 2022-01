Strafgericht BL – «Der Hund hat fast ihren Arm und ihr Bein abgerissen»

Die Halterin gab ihre schreckhafte Schäferhündin in die Obhut der Geschädigten, weil sie am besagten Tag ausser Haus war.

Am Dienstag sass eine Frau vor dem Strafrichter in Muttenz, weil sie ihre verhaltensauffällige Schäferhündin in die Obhut einer Freundin gegeben hatte. Weil sie ausser Haus war, bat sie die Kollegin, ihre Hündin in den Garten in Tenniken BL zu lassen, damit sie ihr Geschäft verrichten konnte. Das Dogsitting endete aber in einem Blutbad. Die Hündin tickte aus und verletzte die Bekannte der Beschuldigten und deren vierjährige Nichte schwer.